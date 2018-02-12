Ünlü siyasetçi, maskeli kişilerce kaçırıldı
Ukrayna'nın ünlü siyasetçilerinden Mihail Saakaşvili, maskeli kişilerce kaçırıldı. Saakaşvili, bir dönem devlet başkanlığı görevini de üstlenmişti.
Saakaşvili'nin nerede olduğu bilinmiyor.
HABERTURK
DİĞER HABERLER
Tillerson'dan Ankara ziyareti öncesi mesaj
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan Ankara ziyareti öncesi önemli bir mesaj geldi.
Rusya'dan ABD'ye bomba S-400 cevabı!
Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında S-400'ler nedeniyle soğuk rüzgarlar esiyor.
ABD'li komutan McMaster İstanbul'a geliyor
Amerika Birleşik Devletleri'nin komutan McMaster İstanbul'a geldi.
Amerika'da helikopter düştü: 3 kişi can verdi
Amerika Birleşik Devletleri'nde düşen helikopterdeki 3 kişi can verdi.
Kuzey Kore ve Güney Kore arasında tarihi adım
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bugün çok önemli bir davette bulundu.
ABD güçleri, Beşar Esed'in generalini öldürdü!
Amerikan savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda, General Haydar'ın da öldüğü açıklandı.