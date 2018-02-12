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Ünlü siyasetçi, maskeli kişilerce kaçırıldı

Ünlü siyasetçi, maskeli kişilerce kaçırıldı.20356
  • Giriş : 12.02.2018 / 17:52:00

Ukrayna'nın ünlü siyasetçilerinden Saakaşvili, maskeli kişilerce kaçırıldı.

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Büyüyen Beşik

Ukrayna'nın ünlü siyasetçilerinden Mihail Saakaşvili, maskeli kişilerce kaçırıldı. Saakaşvili, bir dönem devlet başkanlığı görevini de üstlenmişti.

Saakaşvili'nin nerede olduğu bilinmiyor.

HABERTURK

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