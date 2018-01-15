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Ünlü solist Dolores O'Riordan vefat etti!

Ünlü solist Dolores O'Riordan vefat etti!.12685
  • Giriş : 15.01.2018 / 21:38:00

İrlandalı ünlü sanatçının hayatını kaybettiği belirtildi. Ölümle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Sepet Beşik

O'Riordan'ın menajeri Lindsey Holmes, sanatçının pazartesi günü stüdyoda kayıt yaparken aniden yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sanatçının ölüm sebebinin henüz bilinmediğini belirten Holmes, ölüm haberini alan ailesinin ve yakınlarının "yıkıldığını" ifade etti.

O'Riordan ve grubu 1990 yıllarda "Zombie" şarkısıyla dünya çapında şöhrete kavuşmuştu.

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