Ünlü spiker canlı yayında ağladı
İstanbul'da babaları tarafından öldürülen 2 ve 4 yaşındaki kardeşlerin haberi sunan Ece Üner, acılı annenin Adli Tıp Kurumu önünde kızlarının cenazesini almak için beklediği sırada sarfettiği sözlerine dayanamadı.
Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere konuşan acılı anne Dilek Yardım, ' 2 tane çocuğum öldü benim. Emziği elimde kaldı. Biri 3 biri 2 yaşında. Kimsecikler sahip çıkmadı. Sığınma evlerinde kaldım ama çocuklarımı koruyamadım. Sahip çıkamadım çocuklarıma. Büyük kızım çok kibardı. Çok akıllıydı. Küçük kızım çok tatlıydı. Şimdi hiçbiri yok. Tek başıma kaldım. Ne olacak şimdi? Kim sahip çıkacak bana. Kim verecek o çocukların hesabını. Dünden beri yalvarıyorum. Polisine amirine savcısına. Bir kerecik çocuklarımı göremedim. Polisine de yalvardım savcısına da yalvardım. Beni bu adamdan kurtarın dedim" diye konuştu.
Habertürk ekranlarında haberi sunun spiker Ece Üner, annenin bu sözlerini yayınladıktan sonra canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Üner, “Onları koruyamadık çünkü anneleri, ‘Polise savcıya söyledim kimse sahip çıkmadı’ diyor. Bu artık kabul edilebilir şey değil çünkü, ‘insanı yaşat devlet yaşasın’ diyoruz ama biz yavrularımızı yaşatamıyoruz. Geleceğimizi yaşatamıyoruz. O iki minik kalp bugün atmıyor” dedi.
HÜRRİYET
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