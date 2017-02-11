Ünlü spor spikeri Tilev kalp krizi geçirdi!
Spikerlik eğitimi vermek için gittiği Bayrampaşa Belediyesi Gençlik Merkezi'nde bu sabah fenalaşan Emre Tilev hemen hastaneye götürüldü. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Tilev için henüz hastaneden resmi açıklama gelmedi.
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