Ünlü sporcu Kenan Sofuoğlu ameliyat olmuyor
Geçtiğimiz günlerde antreman sırasında kaza geçiren ve sağ kol ile sol ayağının kalça bölümünde yanmaya bağlı deri kaybı olan Kenan Sofuoğlu ameliyat olmayacak.
milli motosikletçi, "Avustralya'da doktorlar vücudumun farklı bölgesinden deri nakli yapılması gerektiğini belirtmişti. Bunun Türkiye'de yapılmasını istemiştim. Türkiye'de doktorlar deri nakli yapılmadan tedavi sürecinin uygun olacağına karar verdi. Geçen sürede derinin yenilendiği gözlendi. Altı gün geçti ve ve gözle görülür iyileşme var. Sezonun ikinci ayak yarışı, 24-25 Mart'ta Tayland'da yapılacak. Tayland yarışına kadar tamemen iyileşmiş olacağım." ifadelerini kullandı.
Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan Kenan Sofuoğlu, gelecek hafta antrenmanlara başlayacağını kaydetti.
TRT
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