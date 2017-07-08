Ünlü sunucu arkadaşını vurdu!
Flash TV'de haber sunuculuğu yapan Gökhan Taşkın, İstanbul Beyoğlu'nda gittiği gece kulübünden çıkışta arkadaşını topuğundan vurdu. Gözaltına alınan Taşkın alınan ilk ifadesinde sarhoş olduğunu ve olayın kaza olduğunu söyledi.
HÜRRİYET
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