Ünlü sunucu Ece Erken hastaneye kaldırıldı
Ece Erken, gıda zehirlenmesi nedeniyle dün akşam hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuna ilişkin açıklamayı ise Ece Erken kendi sosyal medya hesabından duyurdu.
Ece Erken, dün akşam şişkinlik, gaz ve kusma şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırıldığını belirtti ve kendisine destek olan sevenlerine teşekkür etti.
"YAYINA ÇIKACAKTIM, O KADAR KÖTÜYDÜM Kİ..."
Ece Erken, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam 21:00'den beri şişkinlik, gaz, sonrasında ishal ve kusma sabah 06:00'ya kadar sürdü. Yine de kanala gelip yayına çıkacaktım ama o kadar halsiz o kadar kötüyüm ki hem size yansıtmamak hem de sizi üzmemek için yayını sunması için Halit hocamdan rica ettim. Allah razı kırmadı beni. Hastanedeyim, tek derdim Eymen'e geçmemesi. Salı günü yayında görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
"ÇOK ŞÜKÜR TOPARLADIM"
Alişan, Mustafa Ceceli, Esra Erol gibi isimlerin haberi alınca kendisini aradığını ifade eden Ece Erken, "Mesajlarıyla beni yalnız bırakmayan sizlere çok ama çok teşekkür ederim, ağır rahıtsızlık geçirmeme rağmen, 1 günde çok şükür toparladım sayılır. Duygusal olur ya insan hastalanınca...teşekkür edesim geldi" dedi.
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