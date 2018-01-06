Facebook Twitter Rss

Ünlü türkücü Alişan evlenmeye hazırlanıyor

Ünlü türkücü Alişan evlenmeye hazırlanıyor.19711
  • Giriş : 06.01.2018 / 10:07:00

Ünlü türkücü Alişan, yeni sevgilisiyle evlenmeye hazırlanıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

İzdivaç programı sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ile nişanlanan ve evliliğin eşiğinden dönen Alişan bu kez evlenmeye niyetli. Alişan, genç sevgilisi Buse Varol ile evlilik yolunda ilerliyor.

İlişkilerinin güzel gittiğini belirten Alişan, "Allah'a şükür her şey yolunda. Yeni yıl bizim için çok güzel olacak" diyerek evlilik sinyali verdi.

Lüks aracının direksiyonuna geçen Buse Varol, muhabirlere "Kolay gelsin" diyerek oradan ayrıldı.

MİLLİYET

Başbakan: Gül'ün çıkışını tasvip etmiyoruz

24 saat sular kesilecek!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Usta sanatçı Kayahan'ın eşi İpek Açar evleniyor!

Usta sanatçı Kayahan'ın eşi İpek Açar evleniyor!

Merhum sanatçı Kayahan'ın genç eşi İpek Açar evlenme kararı aldı.

Gündeş ile Ortaç'ın arasını Zarrab açmış!

Gündeş ile Ortaç'ın arasını Zarrab açmış!

Ebru Gündeş ile Serdar Ortaç'ın kırgınlıklarının altından Reza Zarrab çıktı.

 

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'ye 'maymun' dedi!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'ye 'maymun' dedi!

Organizatör, son dönemin gündemdeki isimlerinden Aleyna Tilki'ye 'maymun' dedi.

İşte Gülben Ergen'in eski eşinin sevgilisi!

İşte Gülben Ergen'in eski eşinin sevgilisi!

Gülben Ergen'in olaylı ayrıldığı eşi Erhan Çelik, yeni aşkıyla görüntülendi.

 

Kıvanç Tatlıtuğ'a kardeşi yüzünden haciz şoku

Kıvanç Tatlıtuğ'a kardeşi yüzünden haciz şoku

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un başı, kardeşine gelen hacizle dertte.

Özcan Deniz oğlu için kesenin ağzını açtı!

Özcan Deniz oğlu için kesenin ağzını açtı!

Özcan Deniz, daha doğmamış çocuğuna Beykoz Konakları'ndan bir villa satın aldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya