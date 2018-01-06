Ünlü türkücü Alişan evlenmeye hazırlanıyor
İzdivaç programı sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ile nişanlanan ve evliliğin eşiğinden dönen Alişan bu kez evlenmeye niyetli. Alişan, genç sevgilisi Buse Varol ile evlilik yolunda ilerliyor.
İlişkilerinin güzel gittiğini belirten Alişan, "Allah'a şükür her şey yolunda. Yeni yıl bizim için çok güzel olacak" diyerek evlilik sinyali verdi.
Lüks aracının direksiyonuna geçen Buse Varol, muhabirlere "Kolay gelsin" diyerek oradan ayrıldı.
MİLLİYET
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