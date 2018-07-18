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Ünlü türkücü Tatlıses tazminat ödeyecek

Ünlü türkücü Tatlıses tazminat ödeyecek.20142
  • Giriş : 18.07.2018 / 14:44:00

Mahkeme, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in tazminat ödemesine karar verdi.

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Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nde yaşananlar mahkemeye taşındı. Arif Sağ ve ekibi ile İbrahim Tatlıses'in yer aldığı grup arasında tartışmalar yaşanmıştı.

İstanbul 1. Fikri Sinai Haklar Mahkemesi Hâkimi Hazal Zengingül de davacı Ali Haydar Timisi, davalısı MESAM olan bir dosyada ihtiyati tedbir kararı vermişti. İbrahim Tatlıses, bu kararı eleştirmiş; Tweet atarak MESAM’ın danışman hukukçusu avukat Aslı Aslan’ın, 3. Fikri Sinai Hukuk Mahkemesi Hakimi Habibe Aslan’ın kızı olması sebebiyle böyle bir karar verildiğini iddia etmişti. Tatlıses, hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davadan geçtiğimiz yıl beraat etti. Tazminat davası ise karara bağlandı. Duruşmada Tatlıses'in attığı Tweet’lerin hakim Habibe Aslan ve avukat kızı Aslı Aslan'ın kişilik haklarına saldırı olduğunu belirten mahkeme, ünlü türkücüyü tazminat ödemeye mahkûm etti. Mahkeme, Tatlıses'in hukukçu anne-kıza beşer bin TL'den toplam 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

TRT

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