Facebook Twitter Rss

Ünlü yazarın katilinden şok ifade!

Ünlü yazarın katilinden şok ifade!.22704
  • Giriş : 24.12.2016 / 08:30:00

Beki İkala Erikli'yi öldüren Sinem Koç'un ifadesi kan dondurdu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


İstanbul'da ofisine giden ünlü yazar Beki İkala Erikli'yi asansörde vurarak öldüren katil Sinem Koç'un verdiği ifade ortaya çıktı.

Sinem Koç ifadesinde Beki İkala Erikli ile tanıştıktan sonra ruhen be bedenen bir rahatsızlık duyduğunu, kafasının içinde bir böcek hissettiğini anlattı.

Sabah Gazetesi'nden Emir Ceylan'ın haberine göre, ünlü yazar ve yaşam koçu Beki İkala Erikli'yi (47) öldüren Sinem Koç, (31), cezai ehliyetinin olup olmadığının incelenmesi için Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Katil zanlısı kadın, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade odası olan Beyaz Oda'da polise tüm detayları anlattı.

''ŞEYTANI GÖRÜYORUM, KAFAMIN İÇİNDE BÖCEK HİSSEDİYORUM''


İfadesine, Beylikdüzü'nde işlettiği restoranının 6 ay önce iflas ettiğini belirterek başlayan Sinem Koç, "Erikli'yi 4 yıl önce, 'Karanlığı atın, ışığa yol açın' sloganıyla düzenlediği seminerlerine katılarak tanıdım. 'Meleklerle Yaşamak' kitabını okuduktan sonra takipçisi oldum. Enerji alanım açıldı. Fakat ruh ve bedenen rahatsız olmaya başladım. El ve ayaklarımda uyuşukluklar hissettim. Üzerimdeki olumsuz etkiler arttı. Hatta ben şu an dahi şeytanı görüyorum ve kafamın içinde böcek hissediyorum. Benim bütün anlatacaklarım sizin için anlaşılır da olmayabilir. Evrendeki bazı görünmeyen varlıkları ve şeytanı görmemin nedeni bu kadındır. Normalde silah taşımam. Üzerimdeki silah ailemindir. Çok eski bir silahtır. Bu silahı hiç kullanmadım. Şeytan insanın kafasını karıştırıyor. Bir şeyler oluyor ve insanın bilinci karışıyor. Ne olduğunu da anlamıyorsun. Bu kadın da insanlara şeytanı gösteriyor. Bana da şeytanı gösterdi" dedi.

Cinayet günü "Cansu K." adıyla randevu aldığı belirlenen Sinem Koç'un annesi, kızının silahı olaydan bir gün önce satın aldığını söylemişti. "Rahatsız (hasta) değilim" diyen Sinem Koç, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne konuldu

BM: 2016'da 5 bin göçmen boğuldu

FETÖ hesaplarına MASAK'tan takip

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

10 bin kişiye sosyal medya davası!

10 bin kişiye sosyal medya davası!

İçişleri Bakanlığı'ndan sosyal medya soruşturması ile ilgili açıklama geldi.

Flaş uyarı! İstanbul'da sular kesilecek

Flaş uyarı! İstanbul'da sular kesilecek

İstanbullulara kötü haber geldi. Şehirde 20 saatlik kesinti yaşanacak.

 

Saldırganın sevgilisi gözaltında

Saldırganın sevgilisi gözaltında

Türkiye'yi sarsan Rus Büyükelçi cinayetinde gelişme yaşandı.

Erdoğan da Kılıçdaroğlu da onu seçti

Erdoğan da Kılıçdaroğlu da onu seçti

2016 yılının en etkileyici fotoğrafı oylaması tamamlandı.

 

Bakanlık'tan Fırat Kalkanı açıklaması

Bakanlık'tan Fırat Kalkanı açıklaması

Fırat Kalkanı Harekatı hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Mutki belediyesine de kayyum atandı

Mutki belediyesine de kayyum atandı

Kaymakamı Mehmet Kılıç, Mutki ilçesine kayyum olarak atandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya