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Ünlü yönetmen Mustafa Mayadağ vefat etti

Ünlü yönetmen Mustafa Mayadağ vefat etti.15807
  • Giriş : 29.12.2017 / 12:17:00
  • Güncelleme : 29.12.2017 / 12:20:54

Ünlü yönetmen Mustafa Mayadağ'ın yaşama veda ettiği öğrenildi.

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Türkiye'de birçok klibe imzasını atana yönetmen Mustafa Mayadağ'ın hayatını kaybettiğini, eşi Birsen Mayadağ duyurdu.

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