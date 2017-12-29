Ünlü yönetmen Mustafa Mayadağ vefat etti
Türkiye'de birçok klibe imzasını atana yönetmen Mustafa Mayadağ'ın hayatını kaybettiğini, eşi Birsen Mayadağ duyurdu.
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