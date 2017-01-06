Ürdün'den flaş Reina katliamı kararı geldi
Ürdün, yılbaşı gecesi ünlü eğlence mekanı Reina'da meydana gelen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırı ile ilgili çarpıcı bir karar aldı.
Ürdün, kendi vatandaşlarının da hayatını kaybettiği saldırıyı sosyal medya üzerinden destekleyen ve nefret söyleminde bulunan 12 kişi hakkında soruşturma açacağını açıkladı.
Haberi, Ürdün medyasını kaynak gösteren Associated Press duyurdu.
Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişiden ikisi Ürdün vatandaşıydı.
Türkiye'de de Ortaköy’deki terör saldırısına ilişkin sosyal medyada övücü paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlatılmıştı.şu ana kadar 20’ye yakın sosyal medya hesabının incelemeye alındığı belirtilirken, tespit edilen hesap sahipleri hakkında gözaltı kararı verileceği ifade edilmişti.
Bu kişiler hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığu bildirilmişti.
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