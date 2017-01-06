Facebook Twitter Rss

Ürdün'den flaş Reina katliamı kararı geldi

Ürdün'den flaş Reina katliamı kararı geldi.21170
  • Giriş : 06.01.2017 / 11:11:00

İstanbul'da yaşanan kanlı saldırı ile ilgili Ürdün'den bir açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Ürdün, yılbaşı gecesi ünlü eğlence mekanı Reina'da meydana gelen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırı ile ilgili çarpıcı bir karar aldı.

Ürdün, kendi vatandaşlarının da hayatını kaybettiği saldırıyı sosyal medya üzerinden destekleyen ve nefret söyleminde bulunan 12 kişi hakkında soruşturma açacağını açıkladı.

Haberi, Ürdün medyasını kaynak gösteren Associated Press duyurdu.

Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişiden ikisi Ürdün vatandaşıydı.

Türkiye'de de Ortaköy’deki terör saldırısına ilişkin sosyal medyada övücü paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlatılmıştı.şu ana kadar 20’ye yakın sosyal medya hesabının incelemeye alındığı belirtilirken, tespit edilen hesap sahipleri hakkında gözaltı kararı verileceği ifade edilmişti.

Bu kişiler hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığu bildirilmişti.

 

Elektrikte tavan fiyat düşürüldü!

Avukatın, Ahmet Şık'a su verilmediği iddiası yalanlandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Şengal Kaymakamı konuştu: PKK çekilecek!

Şengal Kaymakamı konuştu: PKK çekilecek!

Şengal Kaymakamı, PKK'nın Şengal'deki varlığına ilişkin konuştu.

Putin talimat verdi! Geri çekiliyor!

Putin talimat verdi! Geri çekiliyor!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye ile ilgili önemli bir karar aldı.

 

Ateşkes sonrası 2 bin Suriyeli aile döndü

Ateşkes sonrası 2 bin Suriyeli aile döndü

Ateşkesin ilan edilmesi sonrası 2 bin 200 aile ülkesine geri döndü.

İnsan vücudunda yeni bir organ bulundu

İnsan vücudunda yeni bir organ bulundu

Yapılan araştırmalar sonucu insan vücudunda yeni bir organ bulunduğu öğrenildi.

 

Yaşlı DEAŞ'çı katliamın işareti mi?

Yaşlı DEAŞ'çı katliamın işareti mi?

İngiliz gazetesinden İstanbul'da yaşanan katliama dair ilginç bir tespit geldi.

DEAŞ'ın saldırı şekli değişti!

DEAŞ'ın saldırı şekli değişti!

Eli kanlı terör örgütü DEAŞ'ın saldırı taktiklerini değiştirdiği öne sürüldü.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya