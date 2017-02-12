Üretici kadınlardan 14 Şubatkermesi
Karşıyakalı kadınların el emeği göz nuru ürünleri, 10-14 Şubat tarihleri arasında Karşıyaka İZBAN İstasyonu üstünde Karşıyakalılarla buluşacak.
Takıdan Elbiseye
Karşıyaka Belediyesi’nin kurduğu Üretici Kadın Kooperatifi’nde hazırlanan el emeği eşyalar, Çarşı girişindeki Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı’nda Sevgililer Günü Kermesi’nde Karşıyakalıların beğenisine sunuldu. 10-14 Şubat arasında açık kalacak olan kermeste, iki yüze yakın kadın, belediye tarafından ücretsiz olarak tahsis edilen stantlarda takı, otantik elbise, çanta, sabun, tablo, çeşitli süs eşyaları, keçe ve örgü ürünlerini satışa sunuyor.
El Emeği Kazanca Dönüşüyor
Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği kermeste, Karşıyakalılar el emeği göz nuru eşyaları uygun fiyatlarla satın alma fırsatı buluyor. Kooperatif üyesi kadınlar da el emeklerini kazanca dönüştürme imkanı yakalıyor. Kermes 14 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.
“Herkesi Bekliyoruz”
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Üreterek aile ekonomilerine katkı sağlayan, dayanışma ve birlik örneği sergileyen kadınlarımızı kutluyorum. Hem kooperatifimize destek olmak hem de kaliteli ve hesaplı alışveriş yapmak için herkesi kermesimize bekliyoruz” dedi.
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