Urfa'daki rehine krizi sona erdi
Hilvan Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli olarak çıkan ve 6 aydır firari olan Osman B. ei ve 2 çocuğunu arabada rehin aldı. Özel Harekat ekiplerinin katıldığı operasyon 27 saat sonra son buldu.
Yakalanan şüpheli Osman B. ile rehin tuttuğu eşi Gülşah, ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, otomobildeki av tüfeği ve çok sayıda mermiyi de aldı.
Şanlıurfa'da dün gece başlayan rehine krizi 27 saatin ardından son buldu. Eşi ve çocuklarını arabada rehin tutan firari babanın yorgunluğundan faydalanan ekipler, düzenledikleri operasyonla ailesini rehin tutan Osman B.'yi yakaladı.
Şanlıurfa'daki rehine krizi dün gece saat 21.00 sıralarında başladı. Yaklaşık 6 ay önce cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra bir daha dönmeyen ve dün gece polise yakalanacağını anlayan cezaeci firarisi Osman B., eşini ve 4 çocuğunu arabada rehin aldı.
Saat 16.00'da çocukları İbrahim ve Nurşah B.'yi serbest bırakan şahıs, eşi Gülşah ve çocukları Enes ile Gökmen B.'yi bir süre daha rehin tuttuktan sonra gece saat 00.20 sıralarında serbest bıraktı.
Ambulansa alınan iki çocuk hastaneye götürüldü. Cezaevi firarisi Osman B. Saat 16.00 sıralarında iki çocuğunu serbest bırakmıştı.
Şanlıurfa'da izinli olarak çıktığı Hilvan Açık Ceza İnfaz Kurumuna geri dönmediği ileri sürülen Osman B., eşi ve 4 çocuğuyla bindiği ticari takside seyir halindeyken polis kontrolüne rastladı. Polis ekiplerini görünce silahını çıkaran Osman B., taksi şoföründen durmamasını istedi. Ticari taksi, kurulan kapan nedeniyle yaklaşık 500 metre kaçabildi.
Durdurulan taksinin şoförü şahsın dalgınlığından faydalanarak taksiden çıkmayı başardı. Taksi şoförünün kaçarak polise sığınması üzerine şahıs bu kez elindeki silahı araçta bulunan eşi ve çocuklarına doğrulttu. Polislerden uzaklaşmalarını isteyen şahıs, aksi takdirde eşini, çocuklarını ve kendisini öldüreceğini söyledi.
Ayrıca olay yerine emniyet ekipleri tarafından çağrılan Osman B.'nin babası ile çok sayıda yakını da Osman B.'yi ikna edemedi. İçerisinde bulunduğu ticari aracın sahibinin de polis gözetiminde ikna çalışmalarına katıldığı görüldü.
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