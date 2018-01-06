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Urfa kalesinde fotoğraf çekerken öldü!

Urfa kalesinde fotoğraf çekerken öldü!.10661
  • Giriş : 06.01.2018 / 11:24:00

Şanlıurfa'da bir vatandaş, doğun gününde Şanlıurfa Kalesi'nde can verdi.

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İlginç olay Şanlıurfa'da yaşandı. Doğum gününde tarihi Şanlıurfa Kalesi'ne çıkıp fotoğraf çekmek isterken düşen Halil Dağ'ın görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde 'bir iki üç Yallah' diyerek kayanın üzerinden yere atlamak isteyen Dağ'ın, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yüksekten düştüğü görülüyor.

Olay, 2018 yılının ilk gününde yaşandı. Şanlıurfa’daki bir pasajda telefon dükkanı işleten 38 yaşındaki Halil Dağ, doğum gününde il dışından gelen misafirleriyle birlikte tarihi kaleye çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte kaleyi gezen Halil Dağ, iddiaya göre doğum günü için fotoğraf çekmek için uçurumun kenarındaki bir kayanın üstüne çıktı. Arkasına Balıklıgöl’ün manzarasını almaya çalışan Dağ, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yüksekten yere çakıldı. Ağır yaralanan 8 çocuk babası Dağ, olay yerine çağrılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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