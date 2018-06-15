Facebook Twitter Rss

Uruguay 3 puanı son dakikada kaptı!

Uruguay 3 puanı son dakikada kaptı!.36575
  • Giriş : 15.06.2018 / 17:44:00

FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Uruguay, Mısır'ı Jose Gimenez'in 89. dakikada kafayla attığı golle 1-0 yendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

2018 Dünya Kupası A Grubu'nda Ekaterinburg Arena'da Mısır ve Uruguay karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Uruguay'da Jose Gimenez, maçın 89. dakikasında kornerden gelen topu kafayla gol yaptı. Maçı 1-0 kazanan Uruguay, Dünya Kupası'na 3 puanla başladı.

Gruptaki ilk maçta ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan'ı 5-0 mağlup etmişti.

Mısır'da Kasımpaşalı Trezeguet, Uruguay'da Galatasaraylı Muslera, 90 dakika boyunca maçta ter döktü. Mısır'ın süper yıldızı Mohamed Salah, karşılaşmada forma giymedi.

Soylu: Kandil, terör örgütünün böcek yuvası

Erdoğan: Büyük müjdelerimiz olacak

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Portekizli futbolcu Ronaldo'ya büyük ceza!

Portekizli futbolcu Ronaldo'ya büyük ceza!

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, hapis cezasına çarptırıldı.

Maradona'dan FIFA'ya tepki: Hak etmiyorlar

Maradona'dan FIFA'ya tepki: Hak etmiyorlar

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Maradona, FIFA'nın 2026 Dünya

 

Başkan Fikret Orman'dan bayram mesajı!

Başkan Fikret Orman'dan bayram mesajı!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bayram mesajını yayınladı.

Ve Demba Ba'nın yeni takımına imzayı attı!

Ve Demba Ba'nın yeni takımına imzayı attı!

Tecrübeli oyuncu Demba Ba'nın yeni takımı nihayet belli oldu.

 

Guti, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Guti, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Real Madrid'in efsane oyuncusu Guti'nin Beşiktaş'a verdiği cevap sevindirdi.

UEFA, Galatasaray için kararını açıkladı

UEFA, Galatasaray için kararını açıkladı

Mustafa Cengiz, UEFA'nın Galatasaray için kararını bu akşam açıklayacağını söylemişti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya