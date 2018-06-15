Uruguay 3 puanı son dakikada kaptı!
2018 Dünya Kupası A Grubu'nda Ekaterinburg Arena'da Mısır ve Uruguay karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Uruguay'da Jose Gimenez, maçın 89. dakikasında kornerden gelen topu kafayla gol yaptı. Maçı 1-0 kazanan Uruguay, Dünya Kupası'na 3 puanla başladı.
Gruptaki ilk maçta ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan'ı 5-0 mağlup etmişti.
Mısır'da Kasımpaşalı Trezeguet, Uruguay'da Galatasaraylı Muslera, 90 dakika boyunca maçta ter döktü. Mısır'ın süper yıldızı Mohamed Salah, karşılaşmada forma giymedi.
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