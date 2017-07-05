Ürünleri sıcaktan yanan çiftçi destek bekliyor

Giriş : 05.07.2017 / 11:37:00

Adana’da hafta sonu etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle ürünleri hasat edilemeyecek derecede zarar gören karpuz, kavun ve domates üreticileri, yaşanan afet nedeniyle sulama birliği, kooperatif ve banka borçlarının ertelenmesini istiyor.