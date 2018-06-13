Uşak'ta 10 kişiye ByLock'tan tutuklama
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Uşak'ta düzenlenen operasyonlarda ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı iddia edilen 13 kişinin yakalanması için geçen hafta operasyon başlattı. Uşak merkezli İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Sakarya ve Mardin'de yapılan eş zamanlı operasyonda, 3'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı. Uşak'a getirilen ve sorgularının tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TRT
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