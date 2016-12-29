Uşak'ta 170 köy yolu ulaşıma kapandı
Dün akşamdan beri yoğun kar yağışı yaşanan Uşak'ta Vali Ahmet Okur hava koşullarından halkın olumsuz etkilenmemesi için açıklamada bulundu.
Uşak Valisi, yağışın ulaşım sıkıntısına yol açtığını belirterek 170 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.
Kar yağışının ulaşımda sıkıntılara yol açtığını bildiren Okur, "Merkez ilçemizde 40, Banaz'da 30, Eşme'de 50, Karahallı'da 12, Sivaslı'da 18, Ulubey'de 20 olmak üzere toplam 170 köy yolumuz ulaşıma kapalı, özel idare ve kara yollarına bağlı ekiplerimiz köy yollarını ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor." dedi. Okur, şehir içinden geçen İzmir-Ankara karayolu ile ilçe bağlantı yollarında ise herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade ederek, kapalı köy yollarını gün içinde açmayı planladıklarını kaydetti.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının il genelinde akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Karayolları 25. Şube Şefi Tuncay Güney, karayollarının açık tutulması için ekiplerin karla mücadelesinin aralıksız sürdürdüğünü belirterek, "Sabaha kadar ekiplerimiz görev yaptı, ciddi bir sorun yaşamadık. Sürücülerden tek isteğimiz zincirsiz olarak yola çıkmamaları." dedi.
TRT
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