Uşak'ta FETÖ operasyonu: 10 tutuklama
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Uşak merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında 8 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda örgütün şifreli haberleşme sistemi "ByLock" kullandığı iddia edilen 13 şüpheliden 11'i yakalanarak Uşak'a getirilmişti. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u sevk edildiği mahkeme tarafından "terör örgütüne üye olmak ve yardım etmek" suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kadın şüpheli hamile olması nedeniyle adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
SABAH
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