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Uşak'ta FETÖ operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Uşak'ta FETÖ operasyonu: 9 kişi tutuklandı.14171
  • Giriş : 16.01.2018 / 15:50:00

FETÖ soruşturması kapsamında Uşak'ta operasyonlar düzenlendi.

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Büyüyen Beşik

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Uşak'ta yapılan operasyonlarda 9 kadın şüpheliden 7'si tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı ise 9'a çıktı.

Uşak merkezli 8 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 9 kadın şüpheliden 7'si tutuklandı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "kadın yapılanması" soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, cumhuriyet savcısına ifade verdi. Zanlılardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında dün de 2 kadın tutuklanmıştı. Uşak merkezli Denizli, Manisa, Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Kütahya ve İzmir'de 9 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alınmış, zanlıların örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilmişti.

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