Facebook Twitter Rss

Uşak'ta FETÖ operasyonu: 9 tutuklama!

Uşak'ta FETÖ operasyonu: 9 tutuklama!.14171
  • Giriş : 18.09.2017 / 12:31:00

FETÖ soruşturması kapsamında Uşak'ta operasyon düzenlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Uşak merkezli operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'inin tutuklandığı öğrenildi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 9'u mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha önce mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Şüphelilerin tamamının değişik dönemlerde Uşak Üniversitesinde eğitim gördükleri ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock içeriklerinde isimlerinin geçtiği iddia edilmişti.

TRT

Trump, Hillary Clinton'u yere devirdi!

9 askere FETÖ'den gözaltı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

CHP yeniden yürüyüşe başladı

CHP yeniden yürüyüşe başladı

Cumhuriyet Halk Partisi, bu kez fındık için yürüyüşe başladı.

Hulusi Akar'dan SİHA açıklaması

Hulusi Akar'dan SİHA açıklaması

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, SİHA ile ilgili açıklama yaptı.

 

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 46'sı öldürüldü

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 46'sı öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada yapılan operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Bodrum'u zehirli dumanlar sardı!

Bodrum'u zehirli dumanlar sardı!

Bodrum'da çıkan çöplük yangını nedeniyle zehirli dumanlar sardı.

 

Gökçeada açıklarında korkutan deprem!

Gökçeada açıklarında korkutan deprem!

Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

2017-2018 yılı Eğitim-Öğretim Yılı'nı başlatacak ders zili öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan bir mesaj ya


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya