Uşak'ta FETÖ operasyonu: 9 tutuklama!
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Uşak merkezli operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'inin tutuklandığı öğrenildi.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 9'u mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha önce mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
Şüphelilerin tamamının değişik dönemlerde Uşak Üniversitesinde eğitim gördükleri ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock içeriklerinde isimlerinin geçtiği iddia edilmişti.
TRT
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