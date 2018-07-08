Uşak'ta korkunç trafik kazası: 2 ölü, 17 yaralı
Kaza, Uşak-İzmir karayolu Organize Sanayi Bölgesi Gediz yolu kavşağında saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 41 SH 730 plakalı Sedat T. idaresindeki demir yüklü kamyon frenlerinin boşalması nedeniyle kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen açların arasına daldı.
Kazada 1 çocuk olay yerinde hayatını kaybederken 3’ü ağır 18 kişi yaralanmıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden çocuğun isminin Mustafa Temel (3) olduğu öğrenilirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ablası Melek Temel’inde (8) tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
İddialara göre kaza, 41 SH 730 plakalı Sedat T. idaresindeki demir yüklü kamyon frenlerinin boşalması nedeniyle kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. 7 aracı önüne alarak sürükleyen kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi. Son gelen bilgiler doğrultusunda 2 çocuk hayatını kaybederken 2’si ağır 17 yaralının tedavileri sürüyor.
Kamyon sürücüsü Sedat T. ve yanında bulunan oğlu jandarma tarafından gözaltına alındı.
TGRT
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