Uşak Üniversitesi rektörü tutuklandı
15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Uşak Üniversitesi Rektörü Sait Çelik'in tutuklandığı öğrenildi.
Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Sait Çelik ve beraberinde 3 kişinin mahkemece tutuklanmasına karar verildi.
Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca “Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması”na yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerinin Uşak Üniversitesi yönetim ve çalışanlarına yönelik yaptığı operasyonda aralarında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik, doçent ve yardımcı doçentlerin de bulunduğu toplam 9 kişiyi gözaltına almıştı.
Emniyetteki ifade süreçlerinin tamamlanmasının ardından, dün sabah sağlık kontrolünden geçirilerek Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme tarafından “terör örgütüne üye olmak ve yardım etmek suçlarından” Uşak Üniversitesi Rektörü Sait Çelik, Rektör’ün makam şoförü Oğuz Ceylan, Eski bir dernek başkanı Muhammet Kaya ve yurt çalışanı Mustafa Çınaroğlu olmak üzere toplam 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken bir kişide mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
DİĞER HABERLER
İHH TIR'ları Suriye'ye doğru yola çıktı
Suriye'de yaşanan insanlık dramına Türkiye yine sessiz kalamadı.
Ankara'yı kana bulayacaklardı
DAEŞ'in yılbaşında Ankara'da yapacağı saldırı polis ekipleri sayesinde engellendi.
TSK: DAEŞ emiri Ebu Ensari öldürüldü
TSK, terör örgütü DAEŞ emiri Ebu Ensari'nin öldürüldüğünü açıkladı.
Survivor Taner gözaltına alındı
Survivor yarışmacısı Taner'in polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul'da terör operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.