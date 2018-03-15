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Üsküdar'daki kaza ile ilgili iddianame hazır!

Üsküdar'daki kaza ile ilgili iddianame hazır!.21609
  • Giriş : 15.03.2018 / 10:30:00

Üsküdar'da meydana gelen halk otobüsü kazası ile ilgili iddianame hazırlandı.

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İddianamede şoför hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Davanın görülmesine yakında başlanacak.

Üsküdar'da Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde bulunan durakta bekleyenlere çarparak 3 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olan özel halk otobüsünün şoförü Selim Karakaya hakkında, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.  1 Şubat 2018 tarihinde Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arkasında bulunan Dr. Eyüp Aksoy Caddesi'ndeki otobüs durağında bekleyenlere çarpan özel halk otobüsü şoförü Selim Karakaya, Mustafa Erdoğan, Aygün Erdoğan ve Perihan Çelik'in ölümüne, Belgizar Erdoğan ve Hatice Yıldırım'ın yaralanmasına neden olmuştu. Şoför Selim Karakaya olaydan sonra tutuklanmıştı. 

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