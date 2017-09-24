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Uslu: Caner'in özel hayatını biliyorsunuz

Uslu: Caner'in özel hayatını biliyorsunuz.18003
  • Giriş : 24.09.2017 / 08:45:00

Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu, Caner Erkin ile ilgili şoke eden bir açıklama yaptı.

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Beşik Modelleri

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın dün oynadığı olaylı maç sonrası açıklama yapan Mahmut Uslu, tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından konuşan Mahmut Uslu Caner Erkin'e, "Özel hayatını biliyorsunuz. Biz Caner'e sahip çıktık. Şimdi bir şey diyeceğim de, neyse..." dedi.
   
İşte Mahmut Uslu'nun açıklamaları:

Sayın Fikret Orman hep konuşuyor. Bugün iki penaltı var, %100 penaltı. Bugünkü galibiyetimiz Türkiye için de önemli. enol Güneş diyor ki O.Sİ.. Ne demek bu. Şenol Güneş bundan dolayı atılıyor. Hakem bu koşullar altında iyi maç yönetti. eşiktaş'ta en az iki futbolcu daha kırmızı kart görmeliydi. Caner Erkin'in özel hayatını biliyorsunuz. Biz Caner'e sahip çıktık. Şimdi bir şey diyeceğim de, neyse...

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