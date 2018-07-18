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Usta oyuncu Tarık Akan'ın kızı evlendi

Usta oyuncu Tarık Akan'ın kızı evlendi.23996
  • Giriş : 18.07.2018 / 09:23:00

Usta oyuncu Tarık Akan'ın kızı Özlem Üregül dünya evine girdi.

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2016 yılında kanser nedeniyle kaybettiğimiz usta sanatçı Tarık Akan'ın kızı Özlem Üregül, Canberk Akkaya ile evlendi. Düğünde genç çiftin heyecanı dikkat çekti.

Tarık Akan’ın 1986’da evlendiği Yasemin Erkut’tan olan kızı Özlem Üregül, Canberk Akkaya ile evlendi. İki gün önce basından gizli olarak düzenlenen düğüne, aile yakınları ve çiftin yakın dostları katıldı. Özlem Üregül, annesi Yasemin Erkut’un İstinye’deki evinden davul zurna eşliğinde çıktı.

Düğünde Tarık Akan’ın çocuklarının annesi Yasemin Erkut, hayat arkadaşı Acun Günay, büyük oğlu Barış Üregül, Özlem Üregül’ün ikizi Özgür Üregül ve dostları vardı. İstinye bölgesinde yapılan kır düğününe yaklaşık 300 kişi katıldı ve düğün dans gösterileri ile son buldu.

Tarık Akan’ın büyük oğlu Barış Üregül, kız kardeşinin düğünü hakkında “Mükemmel bir düğündü. Kardeşim çok mutluydu. Allah ömür boyu mutluluk versin” dedi.

HÜRRİYET

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