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Usta sanatçı Ayberk Atilla toprağa verildi

Usta sanatçı Ayberk Atilla toprağa verildi.24913
  • Giriş : 22.01.2017 / 17:11:00

Usta tiyatro sanatçı Ayberk Attila son yolculuğuna uğurlandı.

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Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta tiyatro sanatçı Ayberk Attila son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazının ardından kılınan cenazede ünlü sanatçının birlikte çalıştığı oyuncu ve yapımcılar en önde saf tuttu.

Birol Güven ve Şoray Uzun Attila'yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Ayberk Attila ile birçok projede bir arada çalıştıkları söyleyen Tolga Çevik de cenazeye katılan isimler arasındaydı.

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