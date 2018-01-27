Usta sanatçı Bülent Ersoy yoğun bakımda
Türk Sanat Müziği'nin Divası ünlü sanatçısı Bülent Ersoy, zatürre başlangıcı nedeniyle hastaneye yatırılmıştı. Ersoy'un yoğun bakıma alındı, doktorlar sanatçının 1 ay sahneye çıkamayacağını belirtti.
Bülent Ersoy'u yoğun bakımda ziyaret eden ses sanatçısı Onur Akay, ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akay, Bülent Ersoy'un sağlık durumunun iyiye gittiğini kısa sürede taburcu olacağını söyledi.
Magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay, Diva Bülent Ersoy'un sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Onur Akay, "Bülent Hanım çok ağır bir hastalık geçirdi ve tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Doktorları 1 ay sahne yasağı koydu ama bu sesinde olan bir sorundan dolayı değil. Zatürre teşhisi ve ağır bir soğuk algınlığı nedeni ile sesi kısılmış." dedi.
Onur Akay, Ersoy'un sağlık durumunun iyiye gittiğini kısa sürede taburcu olacağını da söyledi.
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