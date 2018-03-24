Usta sanatçı Ercüment Balakoğlu vefat etti
Geçtiğimiz sene kanser teşhisi konulan ve 1 yıldır hastalıkla mücadele eden usta sanatçı Ercüment Balakoğlu hayatını kaybetti. Acı haberi Onur Akay, sosyal medya hesabı üzerinden verdi.
Onur Akay, ''Çocuklar Duymasın dizisinde Dursun karakteri ile hepimizin gönlünde taht kuran, usta sinema ve dizi oyuncusu Ercüment Balakoğlu’nu maalesef kaybettik. Değerli oyuncumuz, dil kanseri ile savaşıyordu ve 28 Ağustos 2017’de hastanede tedavi görürken kendisi ile görüştüğümde, “beni kimse aramıyor” diye dert yanmıştı. Bende buradan yazdığımda basında haber olunca, tüm hayranları ve meslektaşları onu ziyarete gitmişti ve çok mutlu olmuştu. Nur içinde yat büyük usta.” diye yazdı.
NTV
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