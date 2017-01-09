Usta sanatçı Fatma Girik'ten kötü haber
Türk sinemasının sevilen isimlerin Fatma Girik geçirdiği ameliyat sonrası eski sağlığına kavuşamadı. Ünlü sanatçı evinde istirahat ediyor.
Fatma Girik, uzun süredir evinde dinlendiğini, 10 günde bir de hastaneye giderek MR çektirdiğini belirterek durumunun pek iyi olmadığını açıkladı.
Kalça kemiğine platin takılan Türk sinemasının usta ismi, "Kendim için sağlık, ülkem için refah diliyorum. Lütfen artık birlik olalım, bunun zamanı" ifadelerini kullandı.
SABAH
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