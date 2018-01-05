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Usta sanatçı Kayahan'ın eşi İpek Açar evleniyor!

Usta sanatçı Kayahan'ın eşi İpek Açar evleniyor!.22514
  • Giriş : 05.01.2018 / 12:26:00

Merhum sanatçı Kayahan'ın genç eşi İpek Açar evlenme kararı aldı.

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Sepet Beşik

Geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Kayahan'ın kızının annesi İpek Açar, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Alper Kömürcü ile evlilik hazırlıkları yapıyor. Açar 'İnşallah bu yıl düğünü yapacağız' diyerek müjdeyi verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre eşi Kayahan'ı 2015'te kaybeden İpek Açar, yaralarını sardı ve kalbini yeni bir aşka açtı.

Bir süredir müzisyen Alper Kömürcü ile birlikte olan Açar, "Alper Bey'le yüzük taktık, aile arasında nişanlandık. İnşallah bu yıl da düğünü yapacağız" dedi.

SABAH

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