Usta sanatçıdan kötü haber! Kansere yakalandı
Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden olan Mükerrem Kemertaş'tan kötü haber geldi. Yeme-içme konusunda sıkıntı yaşayan ve midesine ameliyatla tüp takılan Kemertaş'a kanser teşhisi konuldu.
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 80 yaşındaki usta sanatçı, sevenlerinden destek ve dua bekliyor. 1985 yılında İzmir’e yerleşen Mükerrem Kemertaş, çok sayıda önemli eseri seslendirdiği gibi özellikle Göç göç oldu göçler yola dizildi, Huma kuşu yükseklerden seslenir, Tutam yar elinden tutam, Bülbülün kanadı sarı gibi kulaklara aşina olmuş türkülerle sevenlerinin gönlünde yer edindi. Usta Sanatçı için 2017 yılında vefa gecesi düzenlenmiş ve geceye çok sayıda ünlü isim katılmıştı
HABERTURK
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