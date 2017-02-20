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Üvey babası baltayla öldürdü

Üvey babası baltayla öldürdü.17009
  • Giriş : 20.02.2017 / 09:02:00
  • Güncelleme : 20.02.2017 / 09:07:05

Liseli Ahmet'in üvey babası tarafından öldürülerek kuyuya atıldığı ortaya çıktı.

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Korkunç olay İzmir'in Menemen ilçesinde meydana geldi. 1 haftadır kayıp olan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun'un cesedi Manisa'nun Yunt Dağı bölgesindeki bir kuyunun içinde ayağına taş bağlı olarak bulundu.

Gencin üvey babası gözaltına alındı. Üvey baba, Ahmet Coşkun'un başına keser sapıyla vurarak öldürdüğünü ve cesedini su kuyusuna attığını itiraf etti.

Alınan bilgiye göre, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta dedesine gitmek için Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Ahmet Çoşkun'un bulunması için çalışma başlattı.

Aile üyelerinin ifadesine başvurulması sonrası, gencin üvey babası M.M. gözaltına alındı.

M.M. ifadesinde, Çoşkun'u keser sapıyla başına vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Coşkun'un cesedi, zanlının yerini gösterdiği Manisa Yuntdağı bölgesi Recepli Mahallesi'ndeki kırsal alanda, içi su dolu yaklaşık 10 metrelik kuyunun içinde bulundu.

Manisa Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Üçpınar Karakolu ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, AFAD ve itfaiye ekipleri, kuyunun içindeki suyu pompalarla boşalttı.

Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonunda gencin cesedine ulaşıldı.

AFAD görevlisinin oksijen tüpüyle inerek makara sistemi yardımıyla kuyudan çıkardığı cesedin ayağına taş bağlı olduğu saptandı.

Yapılan ilk incelemede başında darp izlerine rastlanan Coşkun'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Üvey baba M.M ile çocuğun annesinin Menemen ilçesinde bir öğrenci yurdunda çalıştığı ve ağustos ayında evlendiği, kadının hamile olduğu öğrenildi.

Menemen Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Ahmet Çoşkun, 12 Şubat'ta Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki evlerinden dedesi Ahmet Koç'a gittiğini söyleyerek ayrılmış, haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

İzmir’in Menemen İlçesi’nde, 7 gün önce kaybolan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun, Manisa’nın Yunusemre İlçesi’ndeki bir su kuyusunda ölü bulunması ile ilgili sürdürülen soruşturmada tüyler ürperten cinayet ortaya çıktı.

Üvey babası keserle öldürüp kuyuya attı

Talihsiz gencin cesedinin ayağına taş bağlanmış halde kuyuda bulunması üzerine harekete geçen polis, aile üyelerinin ifadesini aldıktan sonra gencin üvey babası M.M.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen M.M. ifadesinde, Çoşkun’u keser sapıyla başına vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

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