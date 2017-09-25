Facebook Twitter Rss

Uyarı geldi: Bu akşama dikkat!

Uyarı geldi: Bu akşama dikkat!.24277
  • Giriş : 25.09.2017 / 09:45:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Sıcak yaz günleri geride kaldı, sonbahar kendini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Ordu, Artvin, Kars, Ardahan, Edirne, Kırklareli ve İstanbul'da yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıkuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
  İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27
  İzmir: Az bulutlu ve açık 29
  Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 29
  Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
  Antalya: Az bulutlu ve açık 29
  Samsun: Parçalı bulutlu 25
  Trabzon: Parçalı çok bulutlu, zamanla kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
  Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 24
  Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

TRT

Motorine zam geliyor!

Dolarda referandum etkisi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Meteoroloji'den yağış uyarısı!

Meteoroloji'den yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Yarından itibaren sıcaklıklar düşecek!

Yarından itibaren sıcaklıklar düşecek!

Yarından itibaren sıcaklıklar 6 ila 10 derece arasında düşecek.

 

Sağanak yağış geliyor!

Sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden beklenen yağış ile ilgili açıklama geldi.

İzlediği film hayatını değiştirdi

İzlediği film hayatını değiştirdi

Türkiye'deki ilk kadın başsavcısı, etkilendiği filmden bahsederek hayatını değiştirdiğini söyledi.

 

Meteoroji'den sağanak yağış uyarısı geldi

Meteoroji'den sağanak yağış uyarısı geldi

Meteoroji Genel Müdürlüğü'nden sağanak yağış uyarısı geldi.

İstanbullular dikkat! Uyarı geldi!

İstanbullular dikkat! Uyarı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen yağışlarla ilgili açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya