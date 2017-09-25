Uyarı geldi: Bu akşama dikkat!
Sıcak yaz günleri geride kaldı, sonbahar kendini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Ordu, Artvin, Kars, Ardahan, Edirne, Kırklareli ve İstanbul'da yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıkuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27
İzmir: Az bulutlu ve açık 29
Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 29
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 29
Samsun: Parçalı bulutlu 25
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, zamanla kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 24
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34
TRT
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