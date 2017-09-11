Uyarı geldi: Kasırgaya ateş etmeyin!
DİĞER HABERLER
8 Türk'ün öldürüldüğü davada gelişme!
Almanya'da 8 Türk vatandaşının öldürüldüğü davadan karar çıktı.
Lavrov'dan flaş İdlib açıklaması!
Suudi Arabistan'a giden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İdlib'teki çatışmasızlık bölgeleri anlaşmasın
Kuzey Kore'de hidrojen bombası partisi!
Geçtiğimiz günler Kuzey Kore'nin büyük tepki çekmesine neden olan hidrojen bombası denemesi için ülk
Suudi Arabistan'dan Katar'a sert tepki
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Katar ile ilgili açıklama geldi.