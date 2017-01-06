Uyarı geldi! Ödemeler için son 3 gün!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Aydın İl Müdürlüğü, prim ve diğer ödemeler için son 3 gün kaldığını belirterek 2 Ocak olan son ödeme gününün 9 Ocak'a uzatıldığını açıkladı.
Alınan karara göre prim ödeme yükümlülerin mağduriyetini önlemek amacı ile son ödeme günü 02 Ocak 2017 tarihi olan prim ve diğer alacakların tahsilat işlemleri, 09 Ocak 2017 tarihi mesai saatine kadar uzatıldı. SGK Aydın İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “09 Ocak 2017 tarihi mesai saatine kadar yapılan ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır” denildi.
DİĞER HABERLER
Domates fiyatlarına yüzde 100 zam geldi
Vatandaşa bir zam haberi daha geldi. Domates fiyatları uçtu.
Dolar enflasyon sonrası 3.60 oldu
Enflasyon rakamının açıklanması sonrası dolarda artış meydana geldi.
9 bin kişinin borcu silinecek! Bakanlık açıkladı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 9 bin kişinin borcunu siliyor.