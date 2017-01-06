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Uyarı geldi! Ödemeler için son 3 gün!

Uyarı geldi! Ödemeler için son 3 gün!.21715
  • Giriş : 06.01.2017 / 14:33:00

Prim ve diğer alacak ödemeleri için SGK Aydın İl Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Aydın İl Müdürlüğü, prim ve diğer ödemeler için son 3 gün kaldığını belirterek 2 Ocak olan son ödeme gününün 9 Ocak'a uzatıldığını açıkladı.

Alınan karara göre prim ödeme yükümlülerin mağduriyetini önlemek amacı ile son ödeme günü 02 Ocak 2017 tarihi olan prim ve diğer alacakların tahsilat işlemleri, 09 Ocak 2017 tarihi mesai saatine kadar uzatıldı. SGK Aydın İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “09 Ocak 2017 tarihi mesai saatine kadar yapılan ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır” denildi.

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