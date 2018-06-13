Uyuşturucuya muhalif bir aday: Bilal Ay
24 Haziran yaklaştıkça siyaset sahnesi de giderek ısınıyor. Siyasi partiler adaylarını, projelerini açıklıyor.
Kamuoyuna ekonomiden, sosyal hayata kadar gerçekleştireceklerini vaat ettikleri pek çok projelerini açıklıyor. Ancak bir aday var ki, aday olma sebebiyle gündemin kalabalığından sıyrılıyor. O isim uyuşturucuyla etkin mücadele için aday olan Bilal Ay. Ay, Saadet Partisi İstanbul 2. Bölge Adayı. Uyuşturucuyla mücadelesi ise yaklaşık 4 sene öncesine dayanıyor. Arkadaşlarıyla birlikte kurduğu ve Genel Başkanlığını üstlendiği Temiz Toplum Derneği aracılığıyla uyuşturucu ve toplumdaki olumsuzluklarla mücadele ediyor. Derneğin, dolayısıyla da Bilal Ay’ın çalışmaları İstanbul’la sınırlı değil. Sadece Bilal Ay, hiçbir karşılık beklemeden üstelik zaman zaman da kendi cebinden harcayarak 4 yıl içinde yurt genelinde uyuşturucuya karşı 300 konferans vermiş. Son olarak da bu çalışmalarını daha etkin bir yürütebilmek için milletvekili adayı olmuş.
SADECE İSTANBUL’DA 500 BİN BAĞIMLI VAR
Sadece İstanbul’da 500 bin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öngördüklerini ifade eden Bilal Ay, “İstanbul’un nüfusunu 15 milyon değil, 20 milyon bile saysak her 40 kişiden birisi uyuşturucu bağımlısı. Aileleri ile birlikte düşündüğümüzde sadece İstanbul’da dile kolay 2 milyon kişi uyuşturucu belasından etkileniyor. Türkiye genelindeki tablo da çok farklı değil. Bu da nasıl bir bela ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor” şeklinde konuştu.
10 GÜNDE BEYNİN YÜZDE 60’INI YOK EDİYOR
Son dönemlerde kullanımı oldukça artan sentetik uyuşturucuya dair de bilgiler veren Ay, “Sentetik uyuşturucu, 1 kerede bağımlılık yapıyor. 10 gün içerisinde beynin yüzde 60’ını yok ediyor ve 3 sene içerisinde de öldürüyor. Bu da bizlere aslında ne kadar hızlı hareket etmemiz gerektiğini gösteren bir tablo” diye konuştu.
BAĞIMLI OLMAYANLAR UYUŞTURUCUYA BULAŞIYOR
Süreç içerisinde uyuşturucuya bulaşmamış insanlarımızın uyuşturucu batağına saplandığını belirten Ay, “Çünkü bir bağımlının yapabileceği iki şey var. Ya çalacak ya da satacak. Bu noktada da tedavinin önemi iki kat artıyor. Şunu da ifade etmek istiyorum ki, biz uyuşturucu batağına saplanmış gençlerimizin değil uyuşturucunun karşısındayız” ifadelerini kullandı.
ÇOCUĞUNUN ÖLMESİ İÇİN DUA EDEN VAR!
Uyuşturucu ile mücadelede insanı oldukça üzen sahnelerle de karşılaştıklarını ifade eden Ay, “Örneğin bir anne bana gelerek çocuğunun ölmesi için dua ettiğini söyledi. Yoksa başkalarını da bu belaya bulaştıracağını, bu yüzden başka annelerin yüreğinin yanmaması için bunu istediğini ifade etti. Bir annenin böyle bir şey söylemesi için neler yaşaması gerekir düşünebiliyor musunuz?” dedi.
ÇOK AŞAMALI BİR SÜREÇ
Uyuşturucu bağımlısı bir kişinin tedavisinin çok aşamalı bir süreç olduğunu da ifade eden Saadetli Ay, “Öncelikle ikna ile tedavi gerçekleşecek. Ardından bir rehabilitasyon süreci yaşanması gerekiyor ve son olarak da bağımlının eski ortamına dönmemesi yani farklı bir yere taşınması gerekiyor. Ancak ülkemizde rehabilitasyon aşaması maalesef yok” dedi.
KAPASİTE ÇOK YETERSİZ
Türkiye’de bağımlılık tedavisi yapılan AMATEM’lerin kapasitelerinin çok yetersiz olduğunu vurgulayan Bilal Ay, “Rakamlar ortada. Kaç insanımızın bu belayla boğuştuğu ortada. Ancak ülke genelindeki AMATEM’lerin toplam yatak kapasitesi 600-650 civarında. Özel bir takım rehabilitasyon merkezleri var ancak onlar da işi tamamen ranta ve ticarete dökmüş durumda. Devlet bu işe büyük bir ciddiyet ve titizlikle el atmalı” şeklinde konuştu.
HER DÜŞÜNCEDEN HER PARTİDEN İNSAN DESTEK OLMALI
Bu konunun partiler üstü bir mesele olduğunu söyleyen Bilal Ay, “Bu sebeple hangi görüşten olursa olsun, hangi partiye oy veriyor olursa olsun bir seferliğine de desteklerini istiyorum. Çünkü bu konu çok ama çok önemli. Maalesef bizden başka da gündeme getiren, üzerinde projesi olan yok” diye konuştu.
BAĞIMLI OLMAYANLARI KORUYACAĞIZ
Türkiye´de bağımlıların ve uyuşturucu ile mücadelenin durumu bu haldeyken, 24 Haziran seçimlerini adeta fırsat bilerek yola koyulduklarını anlatan Ay, “Bu konuda çok daha güçlü söz söylemek için yola koyulduk. Öncelikle ülke siyasetine doğru yön vererek, hiç uyuşturucuya bulaşmamış insanlarımızın buna meyletmemeleri için ön alacağız. Bu yeterli olmaz. Mevcut mağdurlar var. Bugün, bir bağımlı 18 yaşını aşmışsa ancak sosyal güvencesi yoksa tedavi olamıyor. Bunu değiştireceğiz” şeklinde konuştu.
HERKESİ BİR ARAYA GETİRECEĞİZ
“Hangi görüşten olursa olsun uyuşturucuya karşı herkesi bir araya getireceğiz” diyen Bilal Ay, çözüm önerilerini sıralamaya şöyle devam etti:
“AMATEM´lerin sayılarını arttıracağız.
Özel merkezlerin uyuşturucu bağımlılarını adeta rant kapısı olarak görmesinin önüne geçeceğiz.
Türkiye´de olmayan rehabilitasyon köylerini kuracağız. Mağdur gençlerimizin önce tedavi edilip akabinde de rehabilite edilip topluma katılımını sağlayacağız.
Tedavi olan kardeşlerimizin, tedavinin son aşaması olarak hayata geçmesi gereken, yer değiştirmelerini sağlamak adına da gerekli desteği vereceğiz.”
Bilal Ay, ayrıca sadece uyuşturucu alanında değil, ailevi problemlerden, gençliğin diğer sorunlarına; kadına şiddetten, çocuk istismarına kadar birçok alanda çalışmalar yürüteceğini de ifade ederek sözlerini sonlandırdı.
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