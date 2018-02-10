Facebook Twitter Rss

Uyuşturucuyu çakmak kapağına gizlemişler!

Uyuşturucuyu çakmak kapağına gizlemişler!.11779
  • Giriş : 10.02.2018 / 09:59:00

Nevşehir'de şüphe üzerine durdurulan şahsın uyuşturucu maddeyi gizlediği yer şaşkına çevirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Nevşehir'de üzerinde uyuşturucu madde bulunan M.Ç.M'nin uyuşturucuyu gizlediği yer hayrete düşürdü.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Temenni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan 24 yaşındaki M.Ç.M.’nin yapılan üst aramasında çakmak kapağına gizlenmiş kağıt diye tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ç.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

ABD güçleri, Beşar Esed'in generalini öldürdü!

Fenerbahçe Doğuş, Alman ekibi mağlup etti!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ankara'daki patlamayla ilgili sürpriz gözaltı!

Ankara'daki patlamayla ilgili sürpriz gözaltı!

Ankara'da Vergi Dairesi Başkanlığı'nda meydana gelen patlamayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

TSK'dan düşen helikopterle ilgili açıklama!

TSK'dan düşen helikopterle ilgili açıklama!

İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı olayla ilgili TSK'dan da açıklama yapıldı.

 

Terörden tutuklu ve hükümlü sayısını açıklandı

Terörden tutuklu ve hükümlü sayısını açıklandı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terör suçlarından tutuklu ve hükümlü olanların sayısını açıkladı.

Kahraman: İsmi Recep Tayyip Erdoğan olsun

Kahraman: İsmi Recep Tayyip Erdoğan olsun

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Çamlıca Camii’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adın

 

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı!

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı!

Meteoroloji, İstanbulluların öğleden sonra yağmurla karşılaşacağını beklediklerini açıkladı.

SİT alanında kazı yapan defineciler yakalandı!

SİT alanında kazı yapan defineciler yakalandı!

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde define bulma umuduyla kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya