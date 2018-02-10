Uyuşturucuyu çakmak kapağına gizlemişler!
Nevşehir'de üzerinde uyuşturucu madde bulunan M.Ç.M'nin uyuşturucuyu gizlediği yer hayrete düşürdü.
Edinilen bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Temenni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan 24 yaşındaki M.Ç.M.’nin yapılan üst aramasında çakmak kapağına gizlenmiş kağıt diye tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ç.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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