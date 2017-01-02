Uzman çavuş El Bab'da ağır yaralandı
Suriye ile olan sınır hattımızı korumak için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda gelişme kaydedildi.
Çıkan çatışmalarda Zonguldak doğumlu Uzman Çavuş Serdar Çetin'in teröristlerin attığı havan mermisiyle yaralandığı öğrenildi.
Serdar Çetin, sosyal paylaşım sitesinde 25 Aralık tarihinde El Bab’ta olduğunu belirterek, 'Her şeyin bir intikamı vardır elbet. Gecenizi aydınlatmak boynumun borcudur Allah var gam yok' notunu yazdığı görüldü
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