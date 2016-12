Uzmanlardan uyarı: Zamanınızı iyi kullanın

Üretim yapan endüstriyel son kullanıcılar daha verimli, esnek ve duyarlı olabilmek için akıllı üretimi kullanırlar. Bu sistem otomasyon sistem tasarımcıları ve entegratörleri için yeni bir problem ortaya koydu. Şimdi onlardan akıllı üretim için son kullanıcılara gereken esnek bilgiyi ve etkin otomasyon sistemlerini teslim etmelerinin yanında, bir de yasal standartları karşılamak, pazara sürüm süresini iyileştirmek, faydayı artırmak ve varlık performansını optimize etmek için kendi baskıları ile başa çıkmaları bekleniyor.Sistem tasarımcıları ve entegratörlerinin sistemleri nasıl tasarlayıp inşa ettiklerini ve hatta atadıklarını kökten değiştirmek için bu problemleri yönetmeye çalışırken daha da karmaşık sistemler sunmaları gerekiyor. Tasarım yazılımındaki son gelişmeler bir taraftan daha uzun sureli işletim ve bakım avantajları getirirken, onlara bu konuda yardımcı olabilir.Otomasyon sistemlerine yönelik geleneksel tasarım yaklaşımı bugünün entegre sistemleri söz konusu olduğunda artık pek arzulanan bir yaklaşım değil.Bir sistem tasarlamak için birden fazla araç kullanmak ciddi ölçüde sorun yaratabilir. Tasarımcıları, her biri için ayrı programlama dilleri, menüleri ve komutları öğrenmeleri için bir araçtan diğerine atlamak zorunda bırakır. Bunun da külfetli ve zaman alıcı olmasının yanında çalışanların her araca alışmaları için gereken eğitim miktarını da artırır.Bu araçların birlikte çalışabilirliklerinin azlığı da yazılımcıları aynı kod ve veriyi farklı araçlarda yeniden girmek zorunda bırakarak birbirleri arasındaki veri paylaşımını oldukça kısıtlar. Böylesi lüzumsuz bir programlama tasarım prosesinin süresini gereksiz bir şekilde uzatabilir ve kodlama ve dolayısıyla da veri girişinde hatalara sebebiyet verir.Apayrı araçların ve proseslerin kullanımı birden fazla takımın desteğine ihtiyaç duyan karmaşık sistemler için özellikle istenmeyen bir durumdur. Örneğin, büyük son kullanıcılar için yapılan projelere farklı zaman dilimlerine ve birçok farklı noktaya dağılmış çok sayıda tasarım mühendisi ve sistem entegratörü dahil olabilir. Zamanlama ve maliyet bu gibi akıcı işbirliği ve kolay veri paylaşımı olmayan projelerde kontrol edilemez bir hal alabilir.Günümüzün tasarım yazılımı seçenekleri değişim geçiriyor. Tek bir entegre geliştirme ortamından sağlanan çok disiplin kontrolü ve görselleştirmesini gerektiren sistemler tasarlama olanağı tasarım ve yapılandırma proseslerini daha da basitleştirebilir.Tasarım tarafından baktığımızda, mühendisler entegre bir ortamı ortak iş akışları oluşturmak, coğrafi olarak dağılmış olan takımlar arasında daha kolay veri paylaşımı yapmak ve lüzumsuz proseslerden kurtulmak için kullanabilirler.Bu ortam, çok sayıda tasarım uygulaması arasında tag, alarm ve diğer veri paylaşımı yapmak için standartlaşmış bir yol sunar. Bu yol mühendislerin bilgiyi bir kere yapılandırdıktan sonra bütün otomasyon sisteminde kullanmalarına izin verir. Bu sayede, kontrol ve görselleştirme için çok sayıda alet kullanmak yerine otomasyon sisteminin bütün elementlerini tek bir yerden yapılandırabilirler.Sistem bir kez çalışır hale geldiğinde entegre geliştirme ortamı tüm sistem öğeleri için merkezi bir görünüş de sağlar. Bu, operatörlere ve bakım teknisyenlerine cihazları yeniden yapılandırabilecekleri, arızaları giderebilecekleri ve bilgiye erişebilecekleri bir merkezi lokasyon verir.Tasarım üretkenliğini artırmak ve riski en aza indirgemek için bugünün şartlarında bir sanal tasarım stratejisine ihtiyaç duyuluyor. Proje maliyetini düşürmek, validasyon ve devreye alma zamanını en düşük seviyelere çekmek için fiziksel bir donanıma bağımlı kalmadan uygulama kodunu oluşturmak, test ve optimize edebilme fırsatına sahip olmak gerekiyor.Günümüzde, modern entegre geliştirme ortamları tasarımcıların operatör eğitim sistemleri ve 3 boyutlu modelleme uygulamalarını da içeren diğer simülasyon sistemleri içinde bir kontrol sisteminin benzerini oluşturmalarına izin veren sanal tasarım özelliklerini de bünyesine katıyor. Tasarımcılar artık üç boyutlu çizimlerini sanal tasarım programının simülasyon ve emülasyon proseslerinde kolayca yürüterek kendi tasarımlarını ortaya koyabilirler. Sistem tasarımcıları sanal tasarımı kullanarak sistem maliyetlerinden daha şimdiden neredeyse %40’tan 60’a kadar tasarruf etmeyi başardılar.Yeniden kullanılabilir içeriğe başvurarak proje geliştirme sürecini hızlandırmaya çalışan kullanıcılar kendi geliştirme ortamları içinde kütüphane yönetimi özelliklerine ihtiyaç duyuyor. Kütüphane yönetiminin en başarılı örnekleri tasarımdaki tutarlılığı geliştirmeye, mühendislik maliyetini azaltmaya ve daha hızlı konfigürasyon sağlanmasına yardımcı oluyor.Yeni kütüphane yönetimi uygulamaları mühendislerin bütün şirket boyunca dağıtılabilecek ve yönetilebilecek geri dönüşümlü kod inşa edebilmelerine ve depolamalarına izin veriyor. Kütüphane geliştirme özellikleri şablonlaşmış modüler kod nesnelerinin yaratılmasına olanak sağlıyor. Bu çok disiplinli nesneler kontrol kodu, insan makine ara yüzü (HMI), alarmlar ve geçmiş data taglerini içerir.Nesneler boyut ve karmaşıklıkta farklılıklar gösterebilir ama onlarla çalışan her mühendis tüm bu karmaşıklık ya da ilişkilerin farkında olmak zorunda değildir. Mühendisler çok basit bir şekilde, kod üretmek zorunda kalmadan, parametreleri yapılandırarak nesnelerin kullanımını gerçekleştirebilirler. Bu da kullanıcıların çok sayıda nesneyi daha verimli bir şekilde dağıtabilmelerine yardımcı olur. Ayrıca bu nesnelerin her bir çalışma test etme ya da onaylama gereksinimini de azaltır.Örneğin, 500 pompaya ihtiyaç duyan bir uygulama üzerinde çalışan bir mühendis, kütüphanede standart bir pompa nesnesi yaratabilir. Mühendis daha sonra o nesneyi seçip o spesifik pompa örneğine özel parametreleri yapılandırabilir. Sonrasında da bu araç 500 pompa hareketinin kontrol kodu, görselleştirilmesi, alarmı ve geçmiş veri depolaması için gerekli olan bütün dosyalarını tek seferde oluşturur.Tasarım yazılımı, kodun nasıl sunulacağı gibi, son kullanıcılara sistemlerini yönetme ve onun bakımını yapmada yardımcı olabilecek üretkenliği artıran organizasyonel yöntemler sağlar.Kodu mantık çerçevesinde organize eden yazılım, kullanıcının perspektifine dayanan, sistemin organizasyonel bir modelini oluşturmak için de bir yol gösterir. Kontrolörün perspektifinden kullanıcının perspektifine olan bu kodun nasıl sunulduğu hakkındaki değişim kullanıcılara incelenmesi gerekebilecek sistem içindeki kodu hızlı bir şekilde tanımlamalarına ve muhafaza etmelerine yardımcı olur.Uzun süreli muhafaza ve olası sistem büyümesini de aklın bir kenarında tutarak, güncel sistemin gerektirdiklerine göre tasarlamak son kullanıcılara sürekli bir üretkenlik ve verimlilik konusunda destek olur.Bu özelliklerin hepsi entegre bir geliştirme ortamı, modelleme ve simülasyon, kütüphane yönetimi ve sistem organizasyonu- mühendislere daha tutarlı, daha ekonomik ve daha verimli bir yöntem kullanarak akıllı makineler ve otomasyon sistemleri tasarlamaları konusunda yardım eder.Sistem tasarımcılarının, entegratörlerin ve son kullanıcıların en önemli sorumluluklarından biri de henüz daha tasarım başlamamışken doğru araçların edinilmiş olup olmadığını onaylamaktır. Tasarım kısmı geliştirme zincirinin sadece küçük bir safhası olsa da yeterli kalitede modüler bir sistem tasarımının faydaları, bir sistemin kullanım kolaylığını, genişletilebilirliğini ve muhafazasını, yapılandırılmasından çok sonra bile, git gide daha da hızlanır bir şekilde iyileştirebilir.Tasarım yazılımı seçimi, süreç boyunca sunabileceği operasyon ve muhafaza faydalarına olduğu kadar, daha peşinen sağlayabileceği tasarım zaman ve maliyet tasarruflarına da dayanmalıdır.