Uzun yıllar sonra kurtlar yeniden İstanbul'da!
Bulgaristan sınırından girerek İstanbul ormanlarına gelen iki bozkurt, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye tarafından görüntülendi. Fotokapan ile tespit edilen iki bozkurt, İstanbul’un hâlâ zengin bir vahşi yaşama ev sahipliği yaptığını kanıtladı.
WWF Türkiye yaban hayatı uzmanı Ahmet Kütükçü, “20 milyon insanın yaşadığı ve yeşil alanları hızla azalan İstanbul gibi bir metropolde vahşi kurtları görmek çokbüyük bir şans. Bulgaristan’dan gelen bu genç kurtları bir daha göremeyebiliriz. Bulgaristan’ın sınıra yüksek çitler germesi, kurtların geçişini de engelleyecek. Zaten Trakya’ya geçen kurtlar üremeye fırsat bulamadan öldürülüyor” dedi.
ZEHİRLİYORLAR
Trakya’daki kaçak avcıların kurtlar kadar akkuyruklu kartal gibi türler için de büyük tehdit olduğunu belirten Kütükçü şunları söyledi: “Yaşam alanlarının insan etkisiyle parçalanması da bu türler için en büyük tehditlerden biri. Yaşam alanlarına bırakılan zehirler kurtları yok ediyor. Tüm İstanbullular doğanın verdiği bu şansı kullanmalı ve kurtların yaşam alanı bulması sağlanmalı. Kurtların varlığı, bulunduğu ekosistemin halen sağlıklı olduğunun göstergesi. Kurtların korunması İstanbul’un korunmasıdır.”
Milliyet
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