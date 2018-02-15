Uzungöl, çamur ve alüvyondan temizlendi
Doğu Karadeniz Bölgesinin ünlü turizm cennetinde çalışmalar tamamlandı. Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan Uzungöl'ün çamur ve alüvyonlardan temizlendiği açıklandı.
4 metre derinlikten çıkarılan çamur ve alüvyonların pompalar vasıtasıyla başka bir yere taşındığı çalışmalarda 150 bin metreküp rüsubat çıkarıldı. 5 milyon 135 bin TL'lik bütçenin ayrıldığı çalışmalar tamamlanırken, Uzungöl'ün artık rahat bir nefes alacağı belirtildi.
Temizleme çalışmalarından önce yüzde 96'sı dolu olan gölde ilk kez geniş kapsamlı temizleme çalışması yapıldı. Çalışmada emici tarama gemisi göl rezervuarında biriken katı malzeme ve rüsübatı, göl tabanının istenilen derinlik ve bölgede GPS sistemi ile tarayarak dere içerisindeki akarlara boşalttı. Tarama işlemi pompa ve jet pompası ile 8 adet jet memeli ve jet kafalıklı emiş borusu teçhizatlı emici tarama gemisi ile yapıldı.
SABAH
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