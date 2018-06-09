Vagner Love, Beşiktaş'ı icraya verdi!
Aytemiz Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love, geçen sezondan kalma ücretini almak için Beşiktaş'ı icraya verdi.
Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, Siyah-Beyazlılar’la 2 yıllık daha anlaşması bulunan ve yıllık 2 milyon Euro ücret alan 33 yaşındaki futbolcu, geçen sezondan kalma 700 bin Euro’luk alacağı için kulübü icraya verdi.
Daha önce alacaklarının ödenmemesi halinde FIFA’ya gidebileceğini söyleyen Love dediğini yaptı, önce TFF’ye ardından da FIFA’ya başvurdu.
Brezilyalı futbolcu, 2 aylık alacağının verilmemesi nedeniyle avukatı aracılığıyla alacakları için icra takibi başlattı.
HABERTURK
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