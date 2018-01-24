Vagner Love, Beşiktaş için kolaylık istedi
Bir süredir Beşiktaş'ın peşinde olduğu golcü oyuncu Vagner Love, takımına Beşiktaş'a kolaylık sağlaması konusunda ricada bulundu.
Önceki gün Alanya Kartal Yuvası Mağazası'nda görüntülenen Vagner Love, dün Alanyaspor yönetiminin kapısını çaldı ve "Kariyerimin en olgun döneminde Şampiyonlar Ligi'nde oynama ve ligde şampiyon olma fırsatını kaçırmak istemiyorum" sözleriyle Beşiktaş'a transferi için kolaylık istedi. Beşiktaşlı idareciler Umut Güner ve Mahmut Şafakyazıcıoğlu, Love'ın yaktığı yeşil ışık sonrası dün Alanya yönetimi ile pazarlığa oturdu. Beşiktaş cephesi, 2 milyon 500 bin Euro önerirken, 5 milyon Euro isteyen Alanya cephesi düşünmek için süre istedi.
SABAH
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