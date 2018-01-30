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Vagner Love bu akşamki maçta oynayacak mı?

Vagner Love bu akşamki maçta oynayacak mı?.25121
  • Giriş : 30.01.2018 / 14:18:00

Vagner Love'ın bu akşam oynanacak maçta forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu.

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Sepet Beşik

Süper Lig'de fırtına gibi esen Beşiktaş'ın son transferi Vagner Love'ın bu akşam oynanacak olan Gençlerbirliği maçı kadrosuna alındığı öğrenildi.   

Siyah beyazlılar, dün transfer ettiğini resmen açıkladığı yıldız futbolcuyu bugün kupada oynanacak Gençlerbirliği maçı kadrosuna dahil etti.

33 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Vodafone Park'ta oynayacağı Gençlebirliği maçı kadrosuna alındığı öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in bugün ilk 11'de olmasa bile sonradan Vagner Love'u oyuna alacağı belirtildi.

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