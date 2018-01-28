Vagner Love: Pazarlıklar sona erecek
Vagner Love'dan Beşiktaş'a olması beklenen transferin seyrini değiştirecek bir açıklama geldi.
Vagner Love açıklamasında, "Alanyaspor başkanı anlaşmamıza sadık kalmak istemiyor. Gecikmiş maaşlarımı ödemek istemiyor. Umarım sözleşme şartlarının farkındadır ve gereğini yerine getirir. Aksi takdirde, pazarlıklar sona erecek." ifadelerini kullandı.
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