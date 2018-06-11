Vagner Love'un avukatından açıklama geldi
Beşiktaş'ta forma giyen ve alacakları için Beşiktaş'ı icraya veren Vagner Love'un avukatı Diego Souza'dan açıklama geldi.
Brezilyalı oyuncunun avukatı Diogo Souza, Brezilya'nın Globo Esporte gazetesine yaptığı açıklamada, futbolcunun ailesiyle birlikte Dominik Cumhuriyeti'nde tatil yapan Love'nun Beşiktaş'a karşı FIFA'ya gideceği iddialarının doğru olmadığını ve oyuncusunun 26 Haziran'daki sezon açılışında Türkiye'de olacağını söyledi.
Vagner Love Siyah-Beyazlı kulübe alacakları ödenmediği gerekçesiyle ihtarname çektirmiş ve bu hareket 'Beşiktaş'ı icraya verdi' şeklinde yansımıştı.
FANATİK
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