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Vahşetin kurbanları toprağa verildi

Vahşetin kurbanları toprağa verildi.20267
  • Giriş : 09.07.2017 / 15:33:00

Sakarya'da vahşice öldürülen Suriyeli 9 aylık hamile kadın ve 10 aylık bebeği Suriye'de toprağa verildi.

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Sakarya'da 2 caninin vahşice kurban ettiği 9 aylık hamile kadın ve 10 aylık çocuğu Suriye'de toprağa verildi. Vahşice öldürülen kadının babası el-Rahmun, "Bu işe bulaşan suçluların yaptıkları, Türk halkını hiçbir şekilde temsil etmez. Türk halkı bizim kardeş, Müslüman ve dost halkımızdır. Türkiye hükümetinden bu iğrenç suçu işleyenleri en ağır şekilde cezalandırmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Adapazarı'nda dün 10 bin kişinin katıldığı cenaze töreninden sonra İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'na gönderilen ve buradan uçakla Hatay'a getirilen Emani Al- Rahmun ile 11 aylık oğlu Halaf Al-  Rahmun’un cenazeleri yakınları tarafından alındı. Suriyeli anne ve oğlunun cenazeleri yakınları tarafından Reyhanlı’nın Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan çıkış yapılarak Suriye’ye götürüldü. Suriye Sınır Kapısı’ndan çok sayıda yakını tarafından karşılanan cenazeler İdlib kentine bağlı  Cibale Köyü'ne götürüldü.

Köyde yapılan cenaze törenine akşam olmasına karşın büyük bir kalabalık katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından vahşet kurbanı Emani Al- Rahmun ile 11 aylık oğlu Halaf Al- Rahmun, tekbirler ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

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