Vali Coş iddiasına İçişleri'nden yanıt geldi
'Valileri pasaportuna el konulması' haberleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, valilerle ilgili Devlet Denetleme Kurulundan İçişleri Bakanlığına intikal etmiş bir soruşturma olmadığını belirtti.
Bugün kamuoyuna yansıyan valiler hakkında soruşturma açıldığı ve pasaportlarına tahdit konulduğuna dair haber, İçişleri Bakanlığı tarafından doğrulanmadı. Bakanlığın resmi Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Devlet Denetleme Kurulundan, haberde adı geçen valilerle ilgili İçişleri Bakanlığına intikal eden bir soruşturma bulunmadığı belirtilerek, valilerin pasaportlarında da tahdidin söz konusu olmadığı kaydedildi.
Bugün yayınlanan bir haberde valiler Vahdettin Özcan, İbrahim Şahin, Hüseyin Avni Coş, Adnan Yılmaz ve Hasan Karahan hakkında soruşturma olduğu ve pasaportlarına tandit konulduğu iddia edilmişti.
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